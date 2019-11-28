В Саратовской области уровень безработицы снизился до 3,9%

Саратовская область заняла третье место в Приволжском Федеральном округе по уровню трудоустройства граждан. Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр занятости, труда и миграции области Наталия Кривицкая. В частности, уровень трудоустройства составил 80,7% при целевом показателе в 75%. По данному показателю регион находится на девятом месте в РФ.

Службы занятости с начала этого года трудоустроили более 49 тыс. чел. При этом уровень трудоустройства на постоянное место работы составил 96,3% (в среднем по РФ – 74%). По официальным данным, уровень общей безработицы снизился с 4,8% до 3,9%.

С начала года в область переехали 2,9 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом.

С начала года в Саратовской области было легализовано 38,3 тыс. работников, что на 14,5 тыс. чел. (60%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Марина Ковалева