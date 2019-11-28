Украинцы просчитывают сценарии саммита

На Украине сомневаются в эффективности встречи «нормандской четверки». В Киеве звучат предположения, что саммит 9 декабря не принесет мир в Донбасс. Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что переговоры в лучшем случае закончатся для страны ничем, а в худшем президенту Владимиру Зеленскому придется поступиться национальными интересами. При этом накануне стало известно, что Киев, Москва и непризнанные республики договорились о базовом сценарии обмена пленными в формате «всех на всех». Александр Рассохин пообщался с украинцами и узнал, что они думают о грядущем саммите в Париже и верят ли в успех переговоров.

Четыре года прошло с момента последней встречи «нормандской четверки». Минские соглашения так и не выполнены. Однако в последнее время стороны хотя бы начали двигаться навстречу друг другу. Украина и непризнанные республики, пусть и не с первой попытки, но стали отводить войска от линии разграничения, Киев подписал «формулу Штайнмайера» — своего рода «дорожную карту» выполнения договоренностей. Накануне стало известно, что стороны согласовали сценарий обмена пленными в формате «всех на всех».

Предполагается, что встреча «нормандской четверки» 9 декабря в Париже должна стать поворотной. Но что думают об этом сами украинцы? Киевская журналистка Екатерина Шумило вспоминает, что и в 2015 году на саммит возлагали большие надежды, но тогда переговоры ничем не завершились. Не исключено, что и в этот раз кардинальных решений не будет. Слишком много противоречий остается между Москвой и Киевом. «Есть ожидание, что Владимир Путин будет просто гнуть свою линию, то, что Украине невыгодно. То есть Украина никогда не признает ДНР, ЛНР. Вопрос проведения выборов — очень сложный, контроль над границей — тоже сложный момент, амнистия всем — на Украине тоже не все согласны с этим пунктом, аргументируют тем, что как мы можем амнистировать людей, которые убивали солдат. То есть очень много проблемных вопросов, и никто не видит, как именно они будут решаться»,— заявила Шумило.

Какие настроения на юго-востоке Украины? Историк из Луганска Юлий Федоровский соглашается, что «нормандская четверка» может договориться об обмене пленными, но мир в Донбасс после 9 декабря вряд ли придет. И проблема в самих минских соглашениях — они устарели. Отвод войск только в трех населенных пунктах на линии разграничения занял три года и вызвал протесты в Киеве, продолжает эксперт: «Для того чтобы исполнить только один из пунктов, а их там два десятка, пришлось дополнительно разжевывать “формулу Штайнмайера”, пришлось менять президента на территории Украины, и то после таких долгих проволочек и неоднократных срывов все получилось — нацисты под Золотым.

Если даже один пункт с таким скрипом прошел, полноценное выполнение минских соглашений украинской стороной невозможно».

Вопрос мира в Донбассе — главный на предстоящем саммите, но отнюдь не единственный. Москва и Киев не могут договориться о новом контракте по транзиту газа в Европу через Украину, а до истечения нынешнего остается месяц. И именно переговоры о будущем топливном соглашении станут определяющими, предполагает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он признает, что стороны могут договориться о восстановлении транспортного сообщения и экономических связей между Украиной и непризнанными республиками. Но, по словам Бортника, что касается возвращения Донбасса в состав страны, это практически невозможно:

«Именно вопрос газа расширяет поле для маневра. Определенные компромиссы политического характера можно компенсировать финансовыми инструментами. Условно говоря, если Украина больше уступит в политической части, то это будет компенсировано более выгодными газовыми соглашениями. Или наоборот — если Россия больше уступит в политической части, это может быть компенсировано более выгодным газовым договором. В любом случае это дополнительное поле для маневра.

Я оцениваю как высокую вероятность достижения договоренности в части гуманитарной, социальной политики и даже того же газа, и как невысокую в части завершения конфликта».

Не исключено, что успех саммита будет зависеть и от двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем более что и в Москве, и в Киеве признают, что вероятность личной встречи двух президентов высока, как и то, что беседа лидеров может стать началом, если не улучшения отношений между странами, то хотя бы разрядки.

По информации источников “Коммерсанта”, на саммите Владимир Путин может пригласить Владимира Зеленского в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы.