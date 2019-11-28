Прокуратура запретила брать деньги с переселенцев из ветхого жилья в Кыштыме

Собрание депутатов Кыштыма удовлетворило протест прокурора города Сергея Волкова о необходимости привести положение о предоставлении жилья переселенцам из аварийных домов к региональным стандартам. Власти Кыштыма, руководствуясь местным нормативным актом, требовали с людей доплату за передачу им жилья больше площади. Однако постановление регионального правительства запрещает брать с переселенцев деньги за улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверку городского положения о предоставлении помещений переселенцам прокуратура начала по обращению местного жителя. Установлено, что при расселении из аварийного дома ему предоставлено новое жилое помещение большей площади, чем его старая квартира. Администрация города потребовала заключить соглашение о выплате денег за разницу в квадратных метрах.

Такой порядок закреплен в положении о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, который утвержден решением собрания депутатов Кыштымского городского округа. При этом областной адресной программой предусмотрено, что в случае предоставления жилого помещения большей площади, чем аварийное, оплата разницы в стоимости осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Таким образом, взимание денежных средств с граждан за жилое помещение большей площади органами местного самоуправления является незаконным.