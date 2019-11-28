При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

27 ноября в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия движения по скоростной платной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург». В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, главы субъектов РФ.



М-11 – это скоростная платная автомагистраль, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Магистраль проходит от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги вокруг Петербурга. Трасса была построена в рамках государственно-частного партнерства. Строительство последних двух участков дороги – 7 и 8 этапов М-11 – было реализовано на основе концессионного соглашения между Правительством Российской Федерации, от имени которого выступает государственная компания «Автодор», и ООО «Магистраль двух столиц», созданным инвестиционным банком ВТБ Капитал и компанией VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). Соглашение было заключено на 27 лет: на период строительства до 2019 г. и период эксплуатации до 2041 г.

«Открытие этой дороги еще раз доказывает эффективность механизма государственно-частного партнерства, который позволяет реализовывать самые сложные инфраструктурные проекты. Строительство автомагистрали — крупный, социально значимый проект. Скоростная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом, безусловно, изменит привычную логистику, сделает более комфортной жизнь жителей двух столиц и прилегающих регионов. Рад, что ВТБ стал частью этого проекта, а экспертиза и большой опыт команды Группы способствовали его реализации», – отметил Андрей Костин.

Инвестиции в строительство последних двух участков от Санкт-Петербурга до д. Мясной Бор составили около 80 млрд руб., в том числе капитальный грант от государства – 57,6 млрд, остальное – собственные и заемные средства инвесторов. Протяженность участков 7 и 8 этапов М-11 – 138 км, на них расположены 17 мостов, 44 путепровода и 1 тоннель под железной дорогой. В строительстве были задействованы до 7000 человек и 1200 единиц техники.

Скоростная автомобильная дорога М-11 построена в соответствии с высочайшими международными стандартами. Новая трасса отличается беспрецедентно высоким для российской дорожной отрасли вниманием к вопросам экологии проекта, безопасности и комфорта водителей.