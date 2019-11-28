Бывший топ-менеджер банка «Советский» получил три года колонии за хищение 1,7 млрд рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего председателя правления ЗАО «Банк "Советский"» Андрея Карпова, признанного виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Финансисту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в ИК общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Суд установил, что Карпов совместно с несколькими подельниками путем выдачи заведомо невозвратных кредитов похитили у банка более 1,7 млрд рублей, перечислив их на счета подконтрольных им организаций.

Карпов свою вину признал, заключив досудебное соглашение со следствием. Помимо реального срока лишения свободы он оштрафован на полную сумму, похищенную в банке «Советский».