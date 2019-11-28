Созидание и развитие

ООО «Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция» (ООО «Транснефть – ТСД») с момента начала деятельности обеспечило сварку 3000 км линейной части трубопроводов. Для сравнения это практически треть от общего объема сварочных работ, проведенных в целом в организациях системы «Транснефть» в период с 2014 по 2019 годы.

В эти годы работы велись на магистральных нефтепроводах (МН) Тихорецк – Новороссийск, Нововеличковская – Краснодар, Куйбышев – Унеча – Мозырь, Куйбышев – Унеча-2, Горький – Рязань-2, Куйбышев – Лисичанск, а также на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП): Куйбышев – Брянск, Волгоград – Тихорецк, Волгоградский НПЗ – головная перекачивающая станция «Тингута», Уфа – Западное направление, Новки – Рязань. Трассы этих трубопроводов расположены на территории 16 регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Реконструкция МН и МНПП выполнялась в целях обеспечения высокого уровня надежности их функционирования.

В настоящий момент ООО «Транснефть – ТСД» ведет реконструкцию линейной части магистрального нефтепровода Куйбышев – Тихорецк, где замене подлежат 32 участка линейной части общей протяженностью 825 км.

ООО «Транснефть – ТСД» создано для решения стратегически важных задач по развитию системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть». Общество выполняет функции технического заказчика по реализации долгосрочных масштабных проектов крупнейших дочерних обществ «Транснефти» в европейской части России.

В 2019 году на Кубани завершено строительства магистрального нефтепровода «Нововеличковская – Краснодар» для поставки сернистой нефти на заводы Краснодарского края в объеме до 4.5 млн тонн в год.

На завершающем этапе реализации находится такой крупный проект, как реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион.

В соответствии с программой импортозамещения при участии ООО «Транснефть – ТСД» в качестве технического заказчика завершен проект строительства уникального производства противотурбулентых присадок в особой экономической зоне «Алабуга» в республике Татарстан.