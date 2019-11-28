В Ростове застройщику вынесли приговор за хищение 100 млн рублей

Кировский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор директору строительной компании «Форпост-1» Александру Лучуку по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4, ч. 3 ст. 159.4, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что подсудимый начал строительство жилого поселка «Приазовье» в хуторе Новоалександровка Азовского района и заключил с гражданами не менее 60 договоров долевого участия на общую сумму более 80 млн руб. Однако свои обязательства перед дольщиками застройщик не выполнил, строительство не окончил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Кроме того, под предлогом займа для нужд общества Лучку похитил 19 млн руб. у двух своих знакомых.

Суд приговорил предпринимателя к пяти годам колонии общего режима. Потерпевшие имеют право взыскать с Лучука похищенные деньги в гражданском порядке.

Дарья Голякова