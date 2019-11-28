В Саратове дольщики семи объектов получат компенсации за не построенное жилье

Дольщики семи проблемных домов Саратова и Энгельса получат компенсации. Такое решение было принято на первом заседании наблюдательного совета фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, где рассматривались 56 долгостроев восьми регионов РФ.

По Саратовской области положительные решения приняты по объектам на проспекте Строителей (Фонд жилищного строительства), улице Ново-Астраханской, 38А (ООО «Град-Инвест»), Чернышевского, 42 (ООО «Новый Дом»), Огородной, 2-му Совходному проезду, первая и вторая очереди (все - ООО «СаратовРегионСтройС»), а также в Энгельсе, по адресу Берег Волги (ООО «Новый Дом»).

Выплату возмещения дольщикам будет осуществлять банк-агент AO «Банк ДОМ.РФ». По данным на 26 ноября, по Саратовской области записаны на подачу заявления на выплату компенсации 577 человек. Выплата будет производиться в размере стоимости помещения, рассчитанной как произведение общей площади, не превышающей 120 кв. метров, и рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке на момент выплаты возмещения.

Марина Ковалева