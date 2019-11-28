В Самарской области вступил в силу приговор осужденному за мошенничество адвокату коллегии адвокатов

Вступил в законную силу приговор в отношении адвоката коллегии адвокатов Самарской области Юлии Пожидаевой. Ранее Кировский районный суд признал ее виновной в совершении мошенничества (ч.2 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

Женщина была задержана силовиками в декабре 2018 года при получении от жительницы региона 200 тыс. руб. Деньги планировалось передать сотрудникам правоохранительных органов за возбуждение уголовного дела в интересах взяткодателя.

В том же месяце было возбуждено уголовное дело в отношении задержанной. В итоге суд приговорил женщину к 1,5 лет лишения свободы условно.

Георгий Портнов