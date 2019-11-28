«Сейчас такое время, что лучше ничего не трогать»

С 2020 года в России начнется сокращение чиновников. Первый вице-премьер Антон Силуанов пояснил, что это мера повысит эффективность госсектора экономики. Упраздняемые функции различных ведомств передадут на аутсорсинг. Цель реформы в том, чтобы сотрудники госорганов получали хорошую зарплату, имели достойный отдых и не тратили время на лишнюю работу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, как бы не стало хуже.

Глава экономического блока правительства Антон Силуанов наконец сказал что-то хорошее, озвучил популярную меру. Такого давно не было. С Нового года начнется сокращение государственных чиновников. В принципе, об этом давно было известно — первый вице-премьер просто напомнил в контексте того, что это не просто сокращение, а стремление поднять качество государственного управления. В результате вся российская экономика должна выиграть.

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко в свое время озвучивала цифры: сначала «автоматически» на 10% сокращается численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов — на 5%. К 2021 году в регионах общее число освобождаемых от должностей сотрудников достигнет 15%. И, собственно, главное — реформа предполагает передачу части функций органов исполнительной власти на аутсорсинг. Это позволит оставшимся управленцам сосредоточиться на главном, отбросив второстепенное. Кроме того, те, кто останется, — самые лучшие и креативные, — получат прибавку к зарплате. И, конечно же, расходы бюджета снизятся, а эффективность работы ведомств вырастет в разы — звучит красиво.

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Тем не менее, есть опасения, как бы не стало хуже. Да-да, даже такое прогрессивное начинание опасно. Об этом, наверное, у нас каждый знает — чиновников пытаются сокращать периодически, однако почему-то с каждым годом их становится все больше. Глава Сбербанка Герман Греф приводил данные: с 2002 года, то есть почти что за 20 лет, их количество фактически удвоилось. И сейчас управленцев разных уровней в стране 2,2 млн. Административные реформы, которые все это время проводились, скажем так, не давали ощутимого результата. И вот сейчас очередная реформа чревата новыми рисками. Допустим, был отдел в министерстве, выдавал некие документы. Проситель знал своего куратора, куда идти, в какую комнату. Теперь же куратора сократят, обращаться придется в некую новую структуру. Пока она сформируется, где расположится — как бы все это отрицательно бы не сказалось на бизнесе. Сейчас такое время, что лучше ничего не трогать. Вот медицину оптимизировали, а потом признали это ошибкой.

Дело в том, что чиновник в нынешней государственной системе — это главное звено. Не избиратель, не налогоплательщик, а именно управленец. Если это самое звено начать разбирать, вынимать из него «кирпичики», появляется риск возникновения хаоса — здание на этом стоит.

Плохо, с замечаниями, но работает. Здесь, например, можно реформировать систему целиком, чтобы управленцев выбирал избиратель, а там уж неважно, сколько их, если дело делается. А не справились — на выход — пусть другие дерзают. Но такое представляется научной фантастикой. Так что имеет смысл действовать по старому доброму принципу: лучшее — враг хорошему. Или чуть по-другому: лучше плохо, чем очень плохо.