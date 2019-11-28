Рабочая группа с участием Минэнерго разработает план рекультивации шахт в Копейске

В Челябинской области создали рабочую группу с участием Минэнерго РФ, правительства региона и экспертов для разработки плана по рекультивации заброшенных угольных шахт в Копейске. Для решения проблемы с провалами грунта, подтоплением поселков и эндогенных пожаров планируется привлечь федеральное финансирование, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Более века назад в заболоченной местности под Челябинском начали добывать уголь, постоянно откачивая воду. В двухтысячных годах компания “Челябинскуголь” обанкротилась, шахты не были технически ликвидированы и с годами начали затапливаться. Есть подтопления и провалы грунта», – подчеркнул на совещании в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

Также правительство региона и власти Копейска вынуждены постоянно решать проблему с возгораниями хвостохранилищ. Эндогенные пожары приходится укрывать слоем глины. В феврале 2019 года пожары были потушены на территории 1,3 тыс. кв. м, но сейчас появились новые очаги.

Алексей Текслер поставил задачу возобновить откачку воды на бывшей шахте «Красная горнячка», которая не проводилась несколько лет. Удалось понизить уровень воды на 3,5 метра, перестало затапливать подвальные помещения и погреба жителей поселков Горняк, Ремонтно-механического завода и Новостройка. Чтобы достичь уровня, при котором подтопление территории прекратится, в течение еще двух лет будут откачивать по 600 тыс. кубометров, а затем не менее 200 тыс. кубометров воды в год.