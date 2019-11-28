За гибель челябинского бизнесмена Алишаха Сулейманова будут судить его водителя

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело водителя директора компании «Руслада» Алишаха Сулейманова. 15 октября бизнесмен погиб в ДТП на автодороге Южноуральск – Магнитогорск. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель управлял автомобилем Toyota Land Cruiser и, двигаясь по трассе со скоростью 120 км/ч, не оценил дорожные условия (мокрое покрытие и закругленный участок). Он не справился с управлением, в результате машина вылетела за пределы дороги и опрокинулась. Алишах Сулейманов скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде с учетом положительной характеристики и признания вины.