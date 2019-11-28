Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о дожде, мокром снеге понижении температуры и гололедице на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Водителям необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать манёвров, не убедившись в их безопасности»,— говорится в сообщении.

Кроме того, водителям напомнили о необходимости соблюдать правила проезда пешеходных переходов. Пешеходам, в свою очередь, при переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности, идти спокойным шагом и не отвлекаться.

Дарья Голякова