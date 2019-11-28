«Уральские авиалинии» запускают рейс из Екатеринбурга в китайский Сиань

С 16 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в китайский город Сиань, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. Это новое направление полетов в Китай.

Рейсы в Сиань из Кольцово будут осуществляться четыре раза в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью 176 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован по понедельникам, средам и субботам в 21:55, по пятницам в 04:20 местного времени. Время в пути составит 6 часов.

Сейчас из Екатеринбурга осуществляются прямые рейсы в Пекин (четыре раза в неделю), Харбин (один раз в неделю) и Ордос (один раз в неделю).

Сиань один из крупнейших исторических и культурных центров Китая, столица провинции Шэньси. В период правления нескольких династий город был столицей страны. В Сиане находится гробница первого императора династии Цинь, рядом с которой расположено захоронение более 8 тысяч глиняных копий китайских воинов и их коней, известное как Терракотовая армия. Символами Сианя являются Колокольная и Барабанная башни. В городе также находится одна из старейших мечетей в Китае – Сианьская соборная мечеть.