Лидеры «Ак Барса» зарабатывают 760 млн рублей в год

Общая сумма зарплат главных лидеров казанского «Ак Барса» составляет 760 млн руб. в год. Информацию о заработных платах игроков обнародовал «Спoрт-экcпресс».

Самым высокооплачиваемым игроком «Ак Барса» является капитан команды Данис Зарипов, получающий 130 млн руб. в год. На втором месте находится канадский форвард Джастин Азеведо с 105 млн руб. Третье место делят вратарь Эмиль Гарипов и нападающий Владимир Ткачев (по 75 млн руб.). Также в список самых высокооплачиваемых хоккеистов вошли Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин (по 65 млн руб.), Андрей Педан (60 млн) и Станислав Галиев (55 млн).

Напомним, что казанский «Ак Барс» является лидером в общей турнирной таблице КХЛ, набрав 51 очко.

"Ъ-Казань"