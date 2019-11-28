Хоккейный СКА одержал победу над ХК «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал уверенную победу над ХК «Сочи». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Ярно Коскиранта (дважды), Андрей Кузьменко и Сергей Плотников. Весь матч в воротах провел дебютировавшийв КХЛ 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.

Обыграв «Сочи», петербургская команда продлила свою победную серию до семи матчей подряд. Следующую встречу СКА проведет в субботу, 30 ноября, в гостях против рижского «Динамо».