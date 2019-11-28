Власти проверят «информацию об избиении» школьницы в Новосибирске

Совместная комиссия министерства образования Новосибирской области и мэрии Новосибирска проверит «информацию об избиении» ученицы в школе №183, сообщила пресс-служба областного правительства. Утром 28 ноября комиссия отправилась в образовательное учреждение. «Комиссия проверит все факты, встретится с родителями и руководством школы. В случае подтверждения фактов будут приняты решения, в том числе управленческие»,— говорится в сообщении.

Ранее издание «Говорит Москва» сообщило, что проводится педагогическое расследование инцидента с восьмилетней ученицей второго класса школы №183 в Кировском районе Новосибирска, которую выгнали с чаепития. По информации издания, во время детского праздника член родительского комитета унизил девочку и вывел ее из-за общего стола, потому что мать ребенка не сдала деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности о тратах. В деталях произошедшего также будет разбираться прокуратура.

Илья Николаев