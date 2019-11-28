В Заречном решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту падения охранника ТЦ в шахту лифта

В Заречном проводится проверка по факту получения травм охранником торгового центра на улице Ленина (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

По данным следствия, 27 ноября охранник попытался самостоятельно опустить кабину лифта на этаж ниже и упал в шахту лифта. Мужчина получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован.

Устанавливаются обстоятельств произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Иван Сергеев