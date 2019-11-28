Молодежный парламент I созыва Перми подвел итоги работы

Молодежный парламент работал по пяти направлениям: «Добрый город», «Умный город», «Здоровый город», «Безопасный город», «Красивый город». Депутаты выдвигали предложения о внесении изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность платных парковок, а также по транспортной реформе.

«За эти два года вы показали, что, имея желание, можно достигать любых вершин и организовывать мероприятия на высоком уровне, мероприятия, важные для населения. «Это такие проекты, как «Живая история», «Планета людей», «Повышение инженерной грамотности», «Молодой инноватор», «Россфит во всех дворах», Пермский форум медицины и здоровья. Очень важно акцентировать внимание молодежи на злободневных проблемах общества, и у вас это получилось!» – заявил председатель гордумы Перми Юрий Уткин.

«Я могу сказать, что идти первыми всегда непросто. Вы заявили о себе как об активной, созидательной силе. Вы смогли укрепить связи с молодежными организациями не только в Перми, но и за ее пределами. В Перми сформирована прочная основа для развития молодежного парламентаризма!» – отметил первый вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин.

На итоговом заседании молодежного парламента, на котором помимо руководителей и депутатов гордумы присутствовал и депутат Госдумы РФ от Пермского края Игорь Сапко, самым активным членам «молодежки» были вручены благодарственные письма от председателя Пермской городской думы.

Срок полномочий депутатов первого созыва заканчивается в декабре 2019 года.