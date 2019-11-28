В Перми могут открыть второй гипермаркет «Леруа Мерлен»

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» может открыть в Перми второй магазин. Как сообщает Business Class, сейчас рассматриваются два варианта размещения объекта – в Мотовилихинском или Кировском районе.

В первом случае речь идет о микрорайоне Ива – участке, находящимся в аренде у «Девелопмент-Юг». На этой площадке ранее предполагалось размещение IKEA, но проект так и не был реализован. Второй участок, где может разместиться «Леруа Мерлен», находится в Кировском районе, на ул. Калинина. Окончательное решение об открытии второго супермаркета и месте его размещения ритейлер примет в декабре.

Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Перми в декабре 2017 года в первой очереди ТРЦ «Планета».