После прокурорского представления саратовский минздрав закупил лекарства для инвалида

После вмешательства прокуратуры Саратовской области восстановлены права 56-летнего жителя села Багаевка по обеспечению льготными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заявитель является инвалидом третьей группы и состоит на диспансерном учете у врача терапевта с ишемической болезнью сердца. В медучреждении Пензенской области ему рекомендовано постоянное применение лекарственных препаратов МНН-Периндоприл, МНН-Изосорбит динитра, МНН-Омепразол, которые должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий. Мужчина обеспечивался этими медикаментами до июня этого года, а затем лекарства не выписывались в связи с отсутствием их в аптеках. В адрес министра здравоохранения области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время заявитель обеспечен лекарствами.

Марина Ковалева