Большой театр отложил премьеру оперы «Гостиный двор»

Руководство Большого театра приняло решение перенести премьеру оперы «Гостиный двор» Василия Пашкевича. Это связано с необходимостью творчески доработать эту постановку, заявили в ГАБТ. Оперу ставит Глеб Черепанов.

О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно. Билеты на первые представления, которые планировалось показать 29, 30 ноября и 1 декабря, подлежат возврату.

В 2017 году была отменена мировая премьера балета «Нуреев», режиссером которого был Кирилл Серебренников. В Большом театре говорили, что балет перенесли из-за того, что спектакль не был готов.