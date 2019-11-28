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Большой театр отложил премьеру оперы «Гостиный двор»

Руководство Большого театра приняло решение перенести премьеру оперы «Гостиный двор» Василия Пашкевича. Это связано с необходимостью творчески доработать эту постановку, заявили в ГАБТ. Оперу ставит Глеб Черепанов.

О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно. Билеты на первые представления, которые планировалось показать 29, 30 ноября и 1 декабря, подлежат возврату.

В 2017 году была отменена мировая премьера балета «Нуреев», режиссером которого был Кирилл Серебренников. В Большом театре говорили, что балет перенесли из-за того, что спектакль не был готов.

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