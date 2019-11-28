Депутат заксобрания предложил привлечь казаков для охраны природных достопримечательностей

Депутат законодательного собрания Пермского края Вагаршак Сарксян предложил привлечь казаков к охране региональных природных достопримечательностей, популярных у туристов. «Пару месяцев назад был в Ростове, где существуют экологические патрули из казачества. Люди очень хорошо работают, денег не просят», - предложил парламентарий на заседании заксобрания.

Депутат Николай Благов согласился с предложением коллеги, но заметил, что казаки не должны заниматься охраной мест для активного отдыха бесплатно. «У казака трое детей, семья и он по рекам будет бесплатно ходить? У туристов еду отнимать?», - возмутился господин Благов. «В этом мире ничего бесплатно не делают. Но казаки способны за это взяться. Пусть ходят в форме и охраняют свою родину», - добавил депутат. «Давайте попробуем, почему бы и нет», - согласилась руководитель краевого агентства по туризму и молодежной политике Юлия Ветошкина.