Пермская епархия задолжала «Новогору» свыше 100 тыс. руб.

Поставщик воды в Перми ООО «Новогор-Прикамье» 26 ноября обратился с двумя исками в арбитражный суд Пермского края к Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат). Один на сумму 25 тыс. руб., другой – 83 тыс. руб. АВ обоих случаях, компания требует выдать судебный приказ. Иски к производству пока не приняты.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в коммунальном операторе, в одном из заявлений речь идет о взыскании задолженности за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в размере 20, 1 тыс. руб. за период с 14.02.2018 по 04.06.2018, и неустойки в размере 5, 4 тыс. руб.

Также ООО предъявило заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в размере 72, 4 тыс. руб. и неустойки в размере 10, 7 тыс. руб.

Речь идет о объектах недвижимости РПЦ, расположенных в Перми по адресам: ул. Газеты Звезда, 2, ул. Ленина, 48, ул. Ш. Космонавтов, 185, ул. Южноуральская 12.

Получить комментарий РПЦ вчера «Ъ-Прикамье» не удалось. Секретарь епархии Андрей Литовка сообщил, что пока не знаком с претензиями водоканала.