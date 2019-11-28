Суд дисквалифицировал бывшего начальника департамента Перми

Вчера арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление управления ФАС по Пермскому краю о привлечении к административной ответственности бывшего начальника департамента дорог и транспорта Перми, а ныне замглавы Индустриального района Ильи Денисова.

Мотивировочное решение пока не объявлено, но уже понятно, что чиновник вновь дисквалифицирован и если не сможет добиться отмены решения. То покинет нынешнюю должность. Господин Денисов заявил «Ъ-Прикамье» о намерении подалть аппеляционную жалобу.

Напомним, Илья Денисов возглавлял департамент дорог и транспорта до ноября 2017 года. Пермское УФАС дважды выступало с инициативой дисквалифицировать чиновника. Антимонопольщики выяснили, что перевозчики, использовавшие систему учета проезда держателей льготных проездных, отличную от системы оператора (МКУ «Гортранс»), но аналогичную по принципу работы, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку льготников. Антимонопольный орган предупредил департамент дорог и транспорта Перми о необходимости прекращения таких действий, но чиновники не согласились с позицией УФАС и не исполнили требований предупреждения. Поводом для второго предупреждения о возможной дисквалификации стало нарушение, допущенное подразделением мэрии при отборе перевозчиков для работы на маршрутных такси.

В октябре 2017 года УФАС обратилось в краевой арбитраж с иском о дисквалификации. В ноябре Илья Денисов покинул пост руководителя департамента по собственному желанию. Затем он больше года работал директором СДЮСШОР «Орленок». На этом посту его и застало решение арбитражного суда о дисквалификации . Он покинул должность и после отбытия срока дисквалификации вновь был назначен этим летом на должность замглавы района.

В сентябре управление вновь потребовало дисквалифицировать чиновника. Основания появилось, после того как департамент дорог и транспорта не смог оспорить в апелляционной инстанции арбитражного суда решение антимонопольщиков по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготников. Минимальный срок назначения чиновника - дисквалификация на 6 месяцев.