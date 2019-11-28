Россия отправила очередную партию гумпомощи в Донбасс

Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства. Колонна выдвинулась из центра МЧС в Ростовской области.

В составе груза более 580 т медикаментов и детских продуктовых наборов. Автомобили проследуют к границе для прохождения необходимых процедур. Они пройдут в соответствии с международным законодательством.

В 2018 году ООН призвала немедленно принять меры для защиты гражданских лиц, «страдающих в результате активных боевых действий в Донбассе». Как говорилось в заявлении по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, в ООН обеспокоены тем, что «миллионы украинцев в Донбассе сталкиваются с угрозой обстрелов и снайперского огня, а также с рисками, связанными с большим количеством мин и боеприпасов, которые не разорвались».