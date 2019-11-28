Коммунист, раскритиковавший проект бюджета Башкирии-2020, исключен из партии

Башкирское отделение КПРФ исключило из своих рядов первого секретаря Советского райкома Уфы, правозащитника Альберта Рахматуллина, сообщил сам исключенный партиец на своей странице в социальной сети Facebook. По его информации, решение было принято на заседании бюро рескома 24 ноября по инициативе главы рескома Юнира Кутлугужина и члена партии, предпринимателя Вадима Старова.

Официальной причиной исключения, сообщил Альберт Рахматуллин, стал его финансовый отчет, составленный по итогам сентябрьских выборов. В рескоме его признали неудовлетворительным. Но сам коммунист уверен, что причиной стало его критическое выступление на публичных слушаниях по проекту бюджета Башкирии 2020 года, прошедших на прошлой неделе.

На слушаниях господин Рахматуллин выступил с докладом, в котором указал на мизерные расходы бюджета в том числе на обеспечение квартирами сирот, а также заявил, что спикер Курултая Константин Толкачев «20 лет просиживает штаны в госсобрании».

Юнир Кутлугужин и Вадим Старов являются депутатами башкирского парламента (госсобрание, Курултай). Господин Кутлугужин возглавляет фракцию КПРФ, а господин Старов занимает должность вице-спикера. По мнению Альберта Рахматуллина, спикер мог обидеться на его слова и потребовать от коммунистов сатисфакции в виде исключения докладчика из партии.

Альберт Рахматуллин известен участием в протестных акциях, правозащитной деятельностью в поддержку обманутых дольщиков, детей-сирот. Он заявил, что продолжит деятельность как участник движения «Левый фронт».

Также, по информации Альберта Рахматуллина, 24 ноября из КПРФ был исключен Иван Апаев, который принимал активное участие в публичных слушаниях по бюджету.

Влада Шипилова