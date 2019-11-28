«Трансконтейнер» получит доступ к Средней Азии

Совет директоров «Трансконтейнера» 26 ноября принял решение о продаже 50% «Кедентранссервиса» (КДТС) «Казахстан темир жолы» (КТЖ, железные дороги Казахстана) и одобрил ключевые условия ее реализации. Сделка «с высокой степенью вероятности» может быть закрыта до закрытия сделки по продаже самого «Трансконтейнера», подтвердил замгендиректора ОАО РЖД Андрей Старков.

«Существовавший формат взаимоотношений "Трансконтейнера" и КТЖ в настоящий момент не отвечал тем целям и задачам, которые были сформированы в 2011 году, на момент заключения акционерного соглашения,— говорит господин Старков.— Продав этот актив, "Трансконтейнер" получает право самостоятельно выходить на рынок Казахстана и Средней Азии, которого до этого был лишен, он мог действовать только через дочернюю компанию, где обладал 50% голосов». Разрешение работать вступит в силу, как только пакет будет продан, действующее акционерное соглашение будет расторгнуто, пояснил господин Старков.

Цену сделки он не назвал, но указал, что она «превышает первоначальную инвестицию», а сам «Трансконтейнер» в 2011 году покупал 67% КДТС за $68 млн, а потом за $20,2 млн продавал 17% КТЖ (сам «Трансконтейнер» хотел за долю не менее $73 млн). По словам господина Старкова, «Трансконтейнер» должен получить чистую прибыль от этой сделки более 2 млрд руб.

Наталья Скорлыгина