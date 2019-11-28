Рога пошли в дело

Внешний управляющий МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Данил Рыбалко требует привлечь к ответственности за бедственное положение предприятия его учредителя — мэрию, а также городской совет. В арбитражном и Верховном судах он оспаривает законность постановлений городской администрации, в результате которых МУП в течение нескольких лет лишался финансирования на обновление парка, и в скором времени город рискует полностью потерять этот вид общественного транспорта. Господин Рыбалко также требует, чтобы горсовет предусмотрел затраты на обновление парка в бюджете 2020 года. В мэрии уже заявили, что денег на это нет. Юристы перспектив удовлетворения исков не видят и полагают, что внешний управляющий тем самым предупреждает администрацию о скором привлечении ее сотрудников к субсидиарной ответственности.

Данил Рыбалко, назначенный в октябре внешним управляющим МУП «Управление электротранспорта Уфы», направил в Верховный суд Башкирии и арбитражный суд республики исковые заявления к мэрии и городскому совету, в которых указывает на их ответственность за несостоятельность предприятия. В первом иске, направленном в ВС 22 ноября, он просит признать недействительными принятые в мае 2018 — октябре 2019 годов постановления администрации, которые вносили изменения в муниципальную программу развития транспорта. Итогом стало полное исключение из программы расходов на покупку и обновление подвижного состава МУЭТ, ремонт и модернизацию инфраструктуры.

В первоначальной редакции программы, как установил „Ъ“, из внебюджетных источников предусматривалась модернизация 51 км трамвайных путей, проектирование и строительство нескольких трамвайных линий, покупка нового транспорта.

Во втором иске, направленном 26 ноября в арбитражный суд, внешний управляющий просит обязать горсовет и администрацию включить вопрос о предоставлении МУЭТ целевого бюджетного финансирования в 2020 году в повестку публичных слушаний о проекте бюджета. Слушания пройдут 5 декабря.

В проект бюджета включены расходы на развитие транспортного обслуживания населения в размере 579 млн руб. Но статьи расходов не расписаны, отдельной строкой обновление электротранспорта не заложено.

Действия мэрии по исключению из программы развития транспорта расходов на нужды МУЭТ, по мнению истца, противоречили требованиям закона о банкротстве, уставу города, нарушили экономические права предприятия и создали препятствия для его экономической деятельности. Устав города обязывает администрацию организовывать транспортное обслуживание населения, напоминает он. В соответствии с законом о банкротстве учредители предприятия и собственник имущества, узнав о наличии признаков несостоятельности, обязаны были действовать с учетом интересов кредиторов и не допускать действия, заведомо ухудшающие финансовое положение должника, отмечается в заявлениях.

Там же внешний управляющий напоминает городским чиновникам и депутатам о том, что учредитель предприятия­-банкрота может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Данил Рыбалко сообщил, что записался на слушания как докладчик. «Иным образом донести проблематику до ответственных лиц не представляется возможным»,— пояснил он факт обращения в суды и добавил, что неоднократно обращался к городским властям, но получал ответ, что денег на восстановление деятельности МУЭТ в бюджете нет.

Дата разбирательств по заявлениям пока не назначена.

• МУЭТ находится в процедуре банкротства с 2016 года. Задолженность предприятия перед кредиторами оценивается в 620 млн руб. Крупнейшим из них является Банк Москвы (входит в группу ВТБ) с требованиями в размере 155,36 млн руб. В залоге у банка находится подвижной состав предприятия. Парк МУЭТ состоит из 151 трамвая и 175 троллейбусов со средней степенью износа 98%, при этом половина трамваев, модели «Татра», изношена на 100%.

Вице-­мэр Уфы Ильдар Юланов, возглавляющий управление транспорта и связи, сообщил „Ъ“, что копии исковых заявлений в мэрии получили. Он признал, что в последние годы средства МУЭТу выделялись только на зарплату сотрудников, содержание помещений и текущие эксплуатационные расходы. В проекте бюджета 2020 года расходы на модернизацию парка также не предусмотрены, подтвердил он.

Спикер горсовета Валерий Трофимов заявил „Ъ“, что в бюджете «все ограничено суммами, которыми мы располагаем».

Депутат Госдумы Павел Качкаев напомнил, что, когда он возглавлял администрацию Уфы (в 2003­-2011 годах), МУЭТу выделялось по 200-­240 млн руб. в год, а подвижной состав обновлялся два раза. С вопросом о причинах прекращения финансовой поддержки предприятия депутат рекомендовал обратиться к его сменщику, ныне сенатору Иреку Ялалову (управлял администрацией в 2012–2018 годах). Господин Ялалов от комментариев отказался.

Бывший руководящий сотрудник МУЭТ сообщил „Ъ“, что вопрос выделения средств на обновление парка поднимался постоянно. «Писали в госкомтранс, в администрацию. Ответ был один и тот же — денег нет. При этом на покупку автобусов средства всегда находились (в 2019 году на новые автобусы «Башавтотранса» бюджет выделил более 600 млн руб.— „Ъ“).

Более того — то мизерное финансирование, которое получал МУЭТ, в течение года умудрялись отобрать и перекинуть на какие­-нибудь другие статьи расходов, например, погашение долга «Управления инженерных сетей»», — отметил собеседник.

Генеральный директор «Первой компании транспортной инфраструктуры», член Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта Андрей Шестопалов считает, что причиной упадка МУЭТ является в целом неправильно выстроенная система управления общественным транспортом в Уфе, при которой «частные перевозчики забирают деньги из кармана муниципалитета в ущерб муниципальным перевозчикам».

По мнению управляющего партнера судебного агентства «Барристер» Айдара Мулланурова, внешний управляющий избрал красивый, но вряд ли эффективный способ защиты интересов кредиторов. «Скорее всего, суд укажет, что в законодательстве нет прямой нормы, обязывающей городской совет включать расходы на предприятие в проект бюджета. Что касается постановлений, суд не сможет признать их незаконными, так как собственник МУП вправе сам решать, на что направлять средства бюджета»,— отмечает он. Эксперт предположил, что, направив такие заявления, внешний управляющий начал готовить почву для последующего привлечения чиновников администрации к субсидиарной ответственности. «Кроме того, он тем самым подтверждает, что со своей стороны принял все меры для спасения предприятия от дальнейшего банкротства»,— заключил Айдар Муллануров.

Влада Шипилова