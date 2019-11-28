«Сатурнавтоимпорт»

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» теперь полностью контролирует «автодеревню» обанкротившегося «Уралавтоимпорта» на шоссе Космонавтов. После покупки дилерских центров Nissan и Land Rover-Jaguar компания Александра Репина выкупила автосалоны Ford и Hyundai на шоссе Космонавтов. Сумма сделки составила около 150 млн руб. Пока холдинг не определился с наполнением автоцентров. Покупатели видят преимущества в планировке помещений и близости к уже принадлежащим холдингу салонам.



Холдинг «Сатурн-Р» приобрел два автосалона обанкротившегося «Урал­автоимпорта». Эту информацию „Ъ-Прикамье“ подтвердил директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин. Сделка состоялась в рамках банкротства ООО «Юджи-Капитал». Основной кредитор компании — ООО «СБК-Уран» вне конкурсных процедур воспользовался своим правом и продал их напрямую «Сатурну». В минувшую пятницу объекты официально были зарегистрированы за новым владельцем.

С профилем использования новых площадок в холдинге окончательно еще определяются. По словам Сергея Репина, площадки могут быть сданы в аренду либо использованы под действующие или новые дилерства «Сатурн-Р». «Это колоссальное поле для творчества. Вместе с новыми автосалонами на этом участке сформировалась „автодеревня“ — здесь есть и массовые, и премиальные бренды, и трейд-ин. К тому же существующую линейку брендов легко расширить, так как у новых салонов хорошая планировка: они подходят и под моно, и под мультибренд»,— отметил господин Репин.

Холдинг «Сатурн-Р» (владелец Александр Репин) реализует автомобили Land Rover, Jaguar, Audi, Renault, Lada, Nissan, Subaru, Suzuki, Datsun, Kia, Chrysler и Jeep. Основная часть его автосалонов расположена на шоссе Космонавтов, так же как и площадки «Уралавтоимпорта».

Напомним, владелец автосалонов бывшего автохолдинга «Уралавтоимпорт» — «Юджи-Капитал» — свернул свою деятельность в 2018 году. Имущество неоднократно выставлялось на торги, но не привлекало покупателей. Двухэтажные здания автоцентров Ford и Hyundai, земельные участки, газовая котельная и трансформаторная подстанция изначально продавались за 173,8 млн руб., позже цена была снижена до 156,4 млн руб.

В данный момент площадку бывшего автосалона Ford арендуют автокомпании, продающие Haval и Suzuki. На месте салона Hyundai размещалась компания «Лайк Моторс», в отношении сотрудников которой краевая полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Сейчас площадка пустует.

«Здания потребуют эксплуатационных и налоговых затрат, а сдачей помещений в аренду „Сатурн-Р“ не занимается. Возможно, покупка продиктована желанием купить все, что есть»,— полагает Олег Долженков, директор компании «Брайт Парк» (Lada, UAZ, Skoda).

По мнению Анны Бояршиновой, генерального директора группы Verra (Toyota, Lexus, Porsche, автоцентр иномарок с пробегом «Эврикар»), покупка этих автосалонов стала логичным шагом для холдинга «Сатурн-Р». «Теперь большинство автосалонов холдинга расположены на территории с единой инфраструктурой и коммунальными сетями. Если бы здесь появился другой оператор, это вызвало бы дискомфорт»,— отметила госпожа Бояршинова. Она предположила, что один из автосалонов продолжит занимать «Демидыч», а второй может принять собственные бренды «Сатурн-Р». «Не представляю, насколько холдингу сейчас интересны новые бренды»,— добавила Анна Бояршинова. «Создать „автодеревню“ — хороший план, но только если добавить в перечень что-то новое. Но массовые франшизы заняты, а популярные у „Сатурн-Р“ уже есть»,— заключил Олег Долженков.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова