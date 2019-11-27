Баскетболистки УГМК проиграли первый матч в Евролиге

БК УГМК уступил «ТТТ Рига» из Латвии в матче женской Евролиги со счетом 89:81. Это первое поражение баскетболисток из Екатеринбурга в этом розыгрыше турнира.

До этого спортсменки выиграли четыре матча: УГМК обыграла «Умана Рейер» (Италия), «Надежду» (Оренбург), «Касторс Брэйн» (Бельгия) и «Прагу» (Чехия).

Следующий матч УГМК в рамках Евролиги проведет 4 декабря против французского «Буржа». А 1 декабря команда сыграет с курским «Динамо» в матче российской Премьер-лиги.

Напомним, УГМК — действующий чемпион Евролиги и России.