Палата недюжинного отбора

Губернатор и Законодательное собрание Пермского края предложили своих кандидатов в состав общественной палаты. В этом созыве краевые власти сформируют две трети совещательного органа. Но если кандидаты от главы региона уже утверждены, то в краевом парламенте возникли сложности. Вместо 12 претендентов депутатам придется рассматривать 13. Судьбу одного из них решит рейтинговое голосование.



В Пермском крае завершается процесс формирования большей части нового состава региональной общественной палаты. Этот состав формируется по новой схеме: 12 членов общественной палаты утверждаются губернатором Прикамья, столько же — законодательным собранием. После этого утвержденные главой региона и краевым парламентом члены общественной палаты выбирают еще 12 человек из кандидатов, предложенных общественными организациями.

В действующем составе общественной палаты было шесть представителей губернатора и столько же от краевого парламента. Оставшиеся 24 члена палаты избирались на краевой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Смена схемы формирования совещательного органа связана с изменениями федерального законодательства. Срок полномочий нового состава составит три года.

Во вторник, 26 ноября, губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил первую часть членов общественной палаты. Половина из утвержденных главой региона входили в действующий состав общественной палаты. Это ее председатель Дмитрий Красильников, директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин, главврач краевой больницы Анатолий Касатов, гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Михаил Борисов, пермский кавээнщик Ямур Гильмутдинов.

Отметим, что, по данным собеседников, близких к региональной общественной палате, Дмитрий Красильников сохранит пост председателя. «Его позиции вполне устойчивы»,— заметил один из источников. Сам господин Красильников заявил „Ъ-Прикамье“, что обсуждать выдвижение его кандидатуры на пост председателя преждевременно.

Среди новых членов палаты, предложенных губернатором,— экс-председатель краевого суда в почетной отставке Владимир Вельянинов, начальник суворовского училища Николай Братухин, директор НП «Центр развития одаренности» Павел Шевченко. В состав общественной палаты войдут также представители промышленности и IT-сектора: исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, директор по развитию ООО «Промобот» Олег Кивокурцев и гендиректор ООО «Меридиан» (производит автоматизированное оборудование для алкогольной и фармацевтической промышленности) Алексей Филиппов.

При выдвижении кандидатов от краевого заксобрания возникли сложности. По информации „Ъ-Прикамье“, сегодня на пленарном заседании вместо 12 членов общественной палаты будут представлены 13. Планируется, что один из кандидатов будет отклонен по итогам рейтингового голосования.

Собеседники в региональном парламенте отмечают: такая ситуация сложилась из-за того, что общественные организации выдвинули больше нужного числа кандидатур. «Трагедии в этом нет. Проведем рейтинговое голосование»,— поделился один из источников.

Семь из тринадцати кандидатов от краевого парламента — действующие члены общественной палаты. Это экс-депутат заксобрания Владимир Алистратов, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Игорь Ануфриев (отец Игорь), президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева, председатель Пермской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ Зоя Галайда, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин, исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев, гендиректор ООО «Сатурн-Р» Александр Репин.

В числе новых кандидатов в члены общественной палаты — президент Пермской торгово-промышленной палаты, экс-депутат заксобрания Олег Жданов, председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова, экс-глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров, председатель пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко, председатель краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова и директор филиала ВГТРК Игорь Южанинов. Господин Южанинов в общественной палате займет место бывшего руководителя краевого филиала ВГТРК Валерия Сергеева.

Собеседники „Ъ-Прикамье“ предполагают, что, по результатам голосования, из итогового списка будет исключен господин Кокшаров. Согласно одной из версий, он представил документы позже других кандидатов.

Депутат заксобрания, бывший заместитель председателя краевой общественной палаты Мария Коновалова считает, что изменение схемы формирования значительно не повлияло на состав совещательного органа. «Члены палаты по-прежнему утверждаются как различными органами власти, так и общественниками. Значительная часть предложенных кандидатур перешла из прошлого состава. Это достойные люди, представляющие образование, здравоохранение, культуру, спорт, общественные и ветеранские организации»,— отмечает парламентарий.

По мнению депутата краевого парламента от ЛДПР Александра Григоренко, новая схема формирования общественной палаты «менее демократична, но зато более простая и понятная». «Учитывая, что все члены общественной палаты так или иначе согласовываются краевой властью, это не принципиально. Что касается состава, то предложения от губернатора и заксобрания не сильно отличаются от предыдущего состава. В основном это представители про­властных общественных организаций, преподаватели и несколько бизнесменов»,— считает парламентарий. Также он отметил присутствие в новом составе общественной палаты нескольких молодых политиков, «для которых эта структура может стать карьерным лифтом».

Константин Кадочников