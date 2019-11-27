«Зенит» обыграл французский «Лион» в Лиге Чемпионов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле одержал важнейшую победу в предпоследнем матче группового этапа Лиги Чемпионов – 2019/2020, со счетом 2:0 обыграв французский «Лион». Голы в этом встрече забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (84-я минута).

После одержанной победы петербургская команда закрепилась в группе G на второй строчке турнирной таблицы, дающей право на выход в плей-офф главного клубного футбольного турнира.

Последний матч группового этапа «Зенит» проведет 10 декабря в гостях против португальской «Бенфики». А в это воскресенье, 1 декабря, команда Сергея Семака в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги на «Газпром Арене» сыграет с московским «Спартаком».