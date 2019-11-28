Татарстан не хочет расставаться с долгом

Власти Татарстана планирует начать погашение кредитов, взятых на проведение Универсиады в Казани, в 2025 году. Это на два года позже, чем предполагало прежнее соглашение с федеральным центром о реструктуризации долга. Министр финансов республики Радик Гайзатуллин вчера сообщил, что республика рассчитывает в будущем на полное списание задолженности. Эксперты полагают, что выплаты долгов за Универсиаду может стать «непосильным бременем» для региона.



Татарстан получил отсрочку по выплате долга перед федеральным центром. «Те кредиты, которые были взяты под Универсиаду 2013 года, перенесены на два года. Позже начнется основное погашение»,— заявил вчера министр финансов республики Радик Гайзутуллин, выступая вчера на сессии Госсовета. Он напомнил депутатам, что прежде «основное погашение должно было начаться с 2023 года». «Начнется с 2025 года»,— сказал чиновник.

Напомним, у Татарстана один из наиболее высоких государственных долгов среди субъектов РФ. На 1 ноября 2019 года, по данным Минфина России, он достиг 94,3 млрд руб. Из них 84,6 млрд руб. составляют бюджетные кредиты федерального центра, а 9,7 млрд руб. — госгарантии, предоставленные республикой. Больше госдолг только у Московской области (123,1 млрд руб.) и Краснодарского края (110,5 млрд руб.). При этом по объему бюджетных кредитов Татарстан занимает первое место.

Значительная часть кредитов у республики накопилась во время подготовки к Универсиаде 2013 года в Казани, которая обошлась региону в 228 млрд руб. Из них 63,5 млрд руб. республика взяла в долг у бюджета России. Еще 3,4 млрд руб. в те годы были привлечены на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи и поддержке моногородов. В конце 2012 года федеральный центр предоставил республике рассрочку погашения общего долга в размере 67 млрд руб. на 10 лет под 0,5% годовых. В мае 2015 года Госсовет республики утвердил дополнительные соглашения с Минфином РФ, предусматривающие снижение ставок по этим кредитам с 0,5% до 0,1% годовых. Изначально предполагалось, что республика будет выплачивать этот долг с 2023 по 2032 годы равными долями по 6,7 млрд руб. ежегодно.

В последующие годы республика продолжила наращивать задолженность. Около 18 млрд руб. были взяты на покрытие бюджетного дефицита, а также на проведение чемпионата мира по водным видам спорта. Эти долги также были реструктурированы и будут выплачиваться с 2024 года. Отсрочки стали возможными благодаря федеральной программе реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов, рассчитанной «как минимум на семь лет».

В то же время федеральный центр перестал выдавать субъектам РФ новые кредиты. Также были ужесточены требования к погашению долгов. В частности, за каждый день просрочки Москва будет взыскивать с республики пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, составляющей 7,5% годовых. Также новыми соглашениями предусмотрена обязанность республики уведомлять Министерство финансов России о любых планируемых изменениях бюджета, если они приводят к увеличению дефицита.

Власти Татарстана рассчитывают, что в дальнейшем долги перед федеральным центром можно будет вовсе списать. По словам Радика Гайзатуллина, такая возможность предусмотрена изменениями федерального законодательства, которые находятся сейчас на одобрении Совета Федераци. «Пункт, который будет для всех, в том числе нас касается, — это списание при определенных условиях. Но эти условия еще правительством не разработаны. Позже мы свами будем участниками этого процесса»,— пообещал господин Гайзатуллин депутатам Госсовета.

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов напоминает, что изначально кредиты на Универсиаду выдавались под 3,4%, и республика должна была вернуть 5,6 млрд рублей сразу через год после начала подготовки, то есть в 2011 году. «Но деньги не были возвращены. Тогда и возникли первые договоренности с Минфином»,— говорит эксперт. Он полагает, что «очередной перенос срока начала погашения на два года может быть связан с отсутствием таких масштабных средств»: «На 2020 год бюджет Татарстана изначально сформирован с дефицитом 3,1 млрд руб., при этом на обслуживание государственного и муниципального долга заложено всего 89,2 млн руб.». По его словам, руководство республики осознает, что «погашение таких масштабных долгов в оговоренный срок может дестабилизировать ситуацию по погашению других обязательств, и это было вовремя оговорено с центром».

По расчетам аналитика, если бы срок не был бы перенесен, то в 2023-2024 годах республике необходимо было бы выплачиватьпо 7,8 млрд руб.: «Перенос на два года, по замыслу, должен позволить Татарстану аккумулировать средства и повысить наполняемость бюджета за счет стабилизации экономической ситуации». Эксперт также не исключает «вариант с полным списанием долга» в будущем. «Учитывая, что у республики есть и внешние долги, обслуживание долга за Универсиаду будет оставаться непосильным бременем. Татарстан либо и дальше будет просить отсрочки, либо центр сочтет, что такой долг проще списать, позволив республике дальше вкладывать в развитие ключевых проектов»,— заключает господин Антонов.

Кирилл Антонов