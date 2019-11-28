Городских готовят к самообложению

Власти Татарстана рассчитывают в скором времени распространить практику массового самообложения, которая существует в сельской местности, на жителей крупных городов. Вчера Госсовет республики одобрил проект поправок в федеральное законодательство, позволяющих инициировать сбор средств с жителей отдельных городских районов и даже дворов. Проект будет направлен в Госдуму. Ранее в поддержку самообложения высказывались власти Казани, рассчитывающие таким образом решить проблемы благоустройства городских поселков.



Вчера Госсовет Татарстана единогласно принял решение направить в Госдуму проект поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Изменения позволят проводить сходы граждан по вопросам самообложения «на части территории населенного пункта», в том числе в таких крупных городах, как Казань.

В законопроекте указано, что сход «может созываться представительным органом муниципального образования» по инициативе «группы жителей» численностью не менее 10 человек. При этом местные власти будут определять «границы территорий, на которых осуществляется сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения». Это позволит собирать деньги с жителей конкретного «района индивидуальной жилой застройки в городе» или «группы многоквартирных жилых домов», следует из пояснительной записки к документу. Сходы будут считаться правомочными, если в них приняли участие более половины жителей территории, обладающих избирательным правом.

Напомним, в Татарстане референдумы и сходы по самообложению граждан проводятся с 2013 года. Жителям предлагают скинуться, как правило, по 100-1000 тыс. руб. на благоустройство —ремонт местной дороги или обустройства кладбища, например. На каждый собранный с жителей рубль правительство Татарстана выделяет муниципалитету из регионального бюджета еще 4 руб. Голосования проводят, в основном, в сельских муниципалитетах и небольших городах. Сельчане собрали в прошлом году 223 млн руб. При этом раньше в поселениях численностью более 100 человек необходимо было проводить только референдумы. Однако власти Татарстана добились изменения федерального закона. Теперь в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, можно проводить сходы граждан. Поселения массово начали принимать положения о правилах проведения таких сходов.

Новая инициатива властей Татарстана, если будет одобрена на федеральном уровне, позволит проводить самообложение в поселках, включенных в состав Казани. Секретарь Госсовета Лилия Маврина сообщала «Ъ», что с такой просьбой, в частности, выходили жители жилого массива Царицыно: «Они хотели, как жители сельских поселений, собрать со своей территории средства, чтобы получить дополнительные деньги из бюджета». В пользу сходов по самообложению в отдельных частях крупных городов высказывалась также вице-мэр Казани Людмила Андреева. А месяц назад с идей распространить «институт самообложения» на многоквартирные дома выступил глава комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. Он предположил, что таким образом могут быть собраны средства для реализации программы «Наш двор», заявленной единороссами и поддержанной президентом республики Рустамом Миннихановым накануне выборов в региональный парламент. Однако в аппарате президента заявили, что «программа не подразумевает сбора денег с населения».

Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов отмечает, что «в селах на средства самообложения, как правило, строят дороги, освещают улицы»: «В городах это сейчас и так финансируется». При этом он не исключает, что если собираться будут «суммы будут существенные и непонятно для чего», то жители будут игнорировать сходы. «Как и с собраниями жильцов, многие будут на них не приходить, либо голосовать против»,— сказал он.

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин считает, что жители поселков на окраине Казани сходы о самообложении «могут поддержать»: «Муниципальные власти особо поселками у нас не занимаются. Чтобы привести их в нормальный вид, необходимы большие средства. Думаю, многие жители будут согласны скинуться, особенно если власти добавят к этому деньги». При этом господин Зинатуллин опасается, что собранные таким образом деньги не будут контролироваться, в сметы могут оказаться завышенными. «В целом же мы придерживаемся позиции, что люди должны платить налоги, а государство на них развивать инфраструктуру»,— заключил партиец.

В этом году наблюдатели обнаружили, что в отдельных поселениях сборы в порядке самообложения превышают 2-3 тыс. руб. В частности, как рассказал «Ъ» Михаил Тихонов, жителям деревни Вороновка в Лаишевском районе предложили сдать сразу по 3,3 тыс. руб. на «строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети». Сход граждан назначен 14 декабря. В селах Малые Кабаны и Большие Кабаны жителям предложили скинуться на те же цели по 2,2 тыс. руб. Здесь сходы пройдут 4 декабря.

В минувшие выходные референдумы о самообложении в Арске, Высокой горе и Ленино-Кокушкино (Пестречинский район Татарстана) признаны несостоявшимися из-за низкой явки. На участках в этих поселениях присутствовали наблюдатели движения «Голос». В то же время еще в 16 поселениях Татарстана явка на референдумах превысила 50%. Большинство жителей высказались за самообложение.

Кирилл Антонов