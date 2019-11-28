Остановились на проверенных кадрах

Губернатор Оренбургской области определился с главами двух министерств. На должность министра финансов Оренбургской области утверждена Татьяна Мошкова. Ранее она почти девять лет занимала этот пост при прежнем губернаторе. С избрания нового главы региона и до последнего времени она работала в этой должности с приставкой «врио». До этого в начале недели на должность министра здравоохранения области была назначена Татьяна Савинова из Екатеринбурга. Эксперты полагают, что задержка с назначением министра финансов связана с тем, что глава региона Денис Паслер хотел увидеть работу Татьяны Мошковой по подготовке бюджета будущего года.

На пост министра финансов Оренбургской области назначена Татьяна Мошкова. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Татьяна Мошкова заняла должность министра финансов региона во вторник. Она будет возглавлять профильное министерство в течение всего срока полномочий губернатора Оренбургской области.

Госпожа Мошкова является уроженкой Орска. Она окончила Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. Затем трудилась инженером-экономистом НПШО «Спецодежда» в Орске. С 1991 по 2006 годы Татьяна Мошкова работала экономистом исполкома райсовета и первым заместителем начальника финансового управления — начальника отдела муниципального казначейства и бюджета городской администрации. До 2010 года являлась начальником финансового управления мэрии.

С 2010 года она возглавляла минфин региона еще при прежнем губернаторе. С периода выборов губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в сентябре и до последнего времени занимала этот пост с приставкой «врио».

В начале недели также была утверждена в должности министра здравоохранения вице-губернатор, заместитель председателя регионального правительства по социальной политике Татьяна Савинова. Исполняющим обязанности министра она была назначена Денисом Паслером в начале июля — тогда он еще был врио главы региона. Ранее госпожа Савинова работала в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, также она занимала должности главного педиатра города, заместителя начальника управления по службе детства и родовспоможения, являлась первым заместителем начальника управления здравоохранения.

«Региональный министр финансов — это штучный товар. Так просто по дружбе, по опыту в другом регионе здесь никого не назначишь. Должно быть понимание ситуации муниципалитета с учетом того, что в Оренбургской области достаточно много муниципальных образований дотационные. Мошкова отработала с 2010 по 2019 годы, почти девять лет, и она пришла в минфин после достаточно сильной команды финансистов. Часть уходила на пенсию, были возрастные специалисты. В этот период она много чему научилась. Она достаточно жесткий финансист»,— отмечает политолог Татьяна Денисова.

Эксперт подчеркивает, что Татьяна Мошкова профессионально подготовила бюджет на будущий год: «Госпожа Савинова пришла в минздрав из варягов первой, но она ведь тоже назначена только что. Думаю, здесь другие соображения у губернатора. Вероятнее всего, он хотел видеть, как Татьяна Мошкова подготовит бюджет будущего года. Это же произошло накануне заксобрания по принятию бюджета области. И вполне допускаю, что его удовлетворила эта работа. Думаю, в данном случае имеет место быть и позиция Минфина России по этой части. Минфин четко понимает, что у него в субъекте работает профессиональный человек».

Ани Айвазян