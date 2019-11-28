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Фото: Сергей Петунин / Коммерсантъ

Мэрия сворачивает торговлю

Глава Саратова намерен убрать предпринимателей с площади Кирова

Коммерсантъ (Саратов) от

Глава Саратова Михаил Исаев заявил о планах администрации города убрать ларьки с проспекта Кирова и площади Кирова. Он заявил, что торговые точки «не соответствуют требованиям современного города», поэтому мэрия будет обращаться в суды, чтобы расторгнуть с арендаторами договоры. Ранее господин Исаев уже анонсировал суды с арендаторами муниципальной земли. В 2016 году по инициативе бывшего главы Саратова Олега Грищенко были убраны торговые ряды с Аллеи роз, улицы, примыкающей к площади Кирова. Представители бизнес-сообщества говорят, что предпринимателям нужно предоставлять альтернативные варианты торговых мест.


С площади Кирова и одноименного проспекта могут исчезнуть нестационарные торговые точки. Вчера глава Саратова Михаил Исаев на постоянно действующем совещании в мэрии назвал «самозахватом» установку на пешеходной улице ларьков и других торговых объектов. По его словам, их присутствие «не вписывается в представление о современном городе». «Ларьки стоят на тротуарной части, из-за чего она стала на два метра уже. Это самозахват, который почему-то был некоторым позволен»,— сказал господин Исаев.

Председатель комитета дорожного хозяйства администрации Саратова Сергей Кузнецов на том же заседании сказал, что глава города распорядился провести инвентаризацию всех расположенных на проспекте Кирова и площади Кирова торговых объектов, по результатам которой будет принято решение, что делать с ними дальше.

Ранее источники „Ъ“ заявляли, что мэрия готовит иски к ЗАО «Детский мир», которому принадлежат земельные участки возле здания ТЦ «Детский мир» на проспекте Кирова, чтобы убрать ларьки, стоящие на них. Однако в администрации Саратова эти планы „Ъ“ пока не прокомментировали. Соответствующего заявления в картотеке арбитражных дел нет. Кроме того, в мэрии, по информации „Ъ“, обсуждается возможность очистить от торговых рядов территорию возле Крытого рынка. Земельный участок, на котором они находятся, арендован ООО «Крытый рынок» (Михаил Макеенко — 77% и Ашот Бичахчян — 23%). В компании не смогли прокомментировать планы мэрии.

Как писал „Ъ“, в 2016 году по инициативе тогдашнего главы города Олега Грищенко мэрия освободила от торговых рядов сквер имени Братьев Никитиных (Аллея роз). У ООО «Сквер3» в 2013 году заканчивался срок договора аренды участка, на котором располагались торговые точки. ООО обратилось в горадминистрацию с заявлением о передаче участка в аренду на 25 лет для размещения «временных открытых торговых рядов», но компании было отказано. В итоге коммерческой организации не удалось в судах обязать администрацию продлить срок аренды. Сейчас там расположен сквер с детской площадкой.

Продавцы, работающие на нестационарных торговых точках на проспекте и площади Кирова, сказали „Ъ“, что ничего не знают о планах администрации Саратова убрать ларьки, и отказались говорить о своих перспективах.

Ликвидация торговых точек будет происходить в рамках реконструкции площади Кирова, которая запланирована на следующий год. Благоустройство территории будет проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадью заканчивается проспект Кирова, реконструкция которого завершилась в ноябре. Сколько планируется потратить на реконструкцию площади, пока не ­сообщается.

Председатель «Опоры России» в Саратовской области Наталья Панферова говорит, что, прежде чем убирать торговые объекты с улиц, власть должна предложить продавцам альтернативное место для торговли. «Если они стоят незаконно, их уберут. Но подобные лотки с шапками есть во всем мире. В любой город приезжаешь — там лотки с шапками. Выглядят они плохо, никто не против, чтобы улицы освободили от них, но лишать людей рабочих мест нельзя»,— отмечает госпожа Панферова.

Сергей Петунин


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