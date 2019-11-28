Коммунисты снижают энергию

В Саратовской области предлагается ввести полный запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. С такой инициативой выступили местные коммунисты. Сейчас эти ограничения действуют частично — в социальных учреждениях. Авторы законопроекта уверены, что содержащиеся в энергетиках кофеин и экстракты трав могут пагубно отразиться на здоровье подростков. Торговые сети пока не успели оценить возможные потери в случае введения данного запрета, а аналитики уверены, что они будут, хоть и «не катастрофические».

Саратовские коммунисты предлагают запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) несовершеннолетним. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых ­технологий.

В действующей редакции закона не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков в медицинских и образовательных учреждениях, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Александр Наревский, Наиль Ханбеков, Александр Анидалов, Николай Бондаренко и Владимир Есипов предлагают ввести наказание для нарушителей в виде штрафа — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц, от 10 до 30 тыс. руб. для юридических лиц.

Авторы законопроекта утверждают, что он разработан в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В пояснительной ­записке указано, что в энергетики входят кофеин, который «может оказать отрицательное воздействие на детский, еще не сформировавшийся организм», и экстракты трав, «побочные действия которых еще не до конца изучены учеными». «Стимуляторы, обладающие бодрящим эффектом, способны нарушить сердечный ритм, а вероятность наступления сердечных приступов повышается до предела, риск появления галлюцинаций также возрастает. Немалый вред энергетик наносит детям, не занимающимся спортом. Напиток провоцирует ожирение, способствует развитию различных заболеваний печени и почек»,— уточняют авторы.

Вчера законопроект обсуждался на заседании комитета областной думы по экономической, инвестиционной политике. Глава Торговопромышленной палаты Саратовской области депутат Алексей Антонов отметил, что, прежде чем принимать такие поправки, необходимо выслушать мнение бизнеса. В итоге, было предложено доработать документ «с учетом правовых моментов» и вынести его на следующее заседание комитета.

В торговых сетях пока затрудняются дать оценку законодательной инициативе коммунистов. Так, представитель ООО «Центр реструктуризации» (сеть магазинов «Гроздь»), напомнил, что «слухи о введении этого запрета ходят давно». «Примут — будем исполнять»,— подытожил он. В пресс-службе Х5 Retail Group заявили, что «не комментируют законодательные инициативы в самом начале их ­рассмотрения».

Аналитики не исключили, что продавцы понесут многомиллионные потери в случае введения данного запрета. В частности, такого мнения придерживается аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его расчетам, потери прибыли розничных сетей области составят порядка 12,3 млн руб.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев уверен, что даже в случае введения запрета «катастрофы не ­случится».

По его словам, доля продаж, приходящаяся на энергетические и тонизирующие напитки, сильно меняется в зависимости от той или иной торговой точки. «Магазины, специализирующиеся на продаже спиртных и безалкогольных напитков, конечно, реализуют больше энергетиков, чем классический продуктовый ритейл. Но и у них основные продажи приходятся все же на традиционные напитки, а не ставшие модными в последние годы энергетики. Так что оценить, сколько именно в выручке среднего российского магазина приходится на энергетические и тонизирующие напитки, продаваемые именно подросткам, затруднительно. Но в любом случае это не очень значительная доля»,— ­уверен он.

Марина Ковалева