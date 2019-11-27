СанПиНы дошли до курьеров

Протирать столы ветошью больше не нужно, но бизнес все равно недоволен. Роспотребнадзор представил новые санитарно-эпидемиологические правила, над которыми работал восемь месяцев. Документ появился после того, как правительство попросило снизить нагрузку на предпринимателей. 26 ноября документ обсудили с представителями бизнеса, пишет газета «Ведомости». Рестораторы выступили против: по их мнению, содержательно ничего не изменилось. Так ли это?

О новом документе “Ъ FM” рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: «Сегодня технологий для того, чтобы соблюдать санитарию и безопасность потребителя, просто неимоверное количество, и это можно решать разными способами. Мы говорим, что проверять нужно конечный продукт, и не надо ходить на предприятие и смотреть высоту проходов — по формальным признакам за это можно оштрафовать.

Нужно смотреть качество конечного продукта.

Есть практика так называемой согласительной комиссии. Делается таблица, в которой есть формулировка и ее объясняет Роспотребнадзор, а свои претензии к этому дает бизнес. Комиссия даже доходит до премьера».

С идеей переписать СанПиНы почти год назад выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на Гайдаровском форуме, он отметил, что бизнес страдает из-за обилия устаревших требований: «При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности. Но таких абсурдных и, казалось бы, уже странных требований предостаточно. Надо просто что-то с этим делать. Так вот что?

Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей.

Пересмотреть систему требований прежде всего в таких зарегулированных секторах, как транспорт, экология, вот тот же самый санитарно-эпидемиологический надзор, о котором я только что говорил. Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой “регуляторной гильотины”»

Помимо прочего, в новых СанПиНах есть требования и к курьерам. Они должны всегда иметь при себе медицинскую книжку и стирать одежду как минимум раз в два дня. Регламент также описывает характеристики правильной термосумки, в которой он перевозит еду. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин полагает, что документ все-таки перепишут: «В апреле-месяце нам дали первые разработанные СанПиНы с патетикой, что это новые правила игры. Мы смотрим в этот документ и понимаем, что он ничего не отменяет. Мы категорически против. С середины сентября есть новость, что Роспотребнадзор разработал новые правила на 38 страниц, но при этом он их засекретил, два месяца они лежали у кого-то под сукном, и вот буквально на днях нам их выдали.

Какое же было наше разочарование — абсолютно ничего не поменялось в лучшую сторону, время было потеряно.

В аппарате правительства за этим тоже зорко следят, давали конкретно крайний срок — 31 октября, они этот срок сорвали. В общем, очевидный саботаж, мы просто обязаны победить».

В Роспотребнадзоре сообщили, что аппарат правительства концептуально одобрил документ, но туда необходимо включить отдельные предложения профильных министерств и бизнеса.

Иван Якунин