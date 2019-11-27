В Краснодаре запретят стоянку возле театра драмы

С 20 декабря будет запрещена стоянка автотранспорта вдоль Академического театра драмы в Краснодаре. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, дорожные знаки установят на участке между домом по улице Коммунаров,133 и зданием по улице Красноармейской,106.

Кроме того, с 25 декабря стоянка автомобилей будет запрещена на участке 1-го Севастопольского проезда между улицей Красных Партизан и улицей Бабушкина. Данная мера призвана обеспечить безопасность дорожного движения, исключить стоянку транспорта на проезжей части и увеличить пропускную способность проезда.

С 20 декабря будет запрещена стоянка авто на проезжей части 4-го Воронежского проезда. Соответствующие дорожные знаки установят по четной стороне улицы перед пересечением с улицей Воронежской.

Василий Хитрых