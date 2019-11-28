Липецкий облсовет проводит публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год

28 ноября в облсовете проходят публичные слушания по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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С основным докладом по проекту областного бюджета выступает исполняющий обязанности заместителя главы администрации Липецкой области - начальника управления финансов Вячеслав Щеглеватых.

Доходы областного бюджета в 2020 году составят 61,3 млрд. рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений – 50,3 млрд. рублей, среди них налог на прибыль-42%, НДФЛ – 31%, акцизы – 14%. Кроме того, в виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета в бюджет Липецкой области в 2020 году поступит 11 млрд. рублей.

Расходы составят 64,4 млрд. рублей. Дефицит - 3,1 млрд. рублей.

Бюджет сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области.

- Бюджет региона на 2020 год сохранит свою социальную ориентированность. Свыше 60% всех расходов приходится на эту сферу. Более миллиарда рублей будут направлены на повышение оплаты труда липецких бюджетников. Так, с января будут увеличены должностные оклады так называемых «указных» категорий работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и туризма. Кроме того, дважды в течение года планируется поднять зарплату младшим воспитателям и помощникам воспитателей в детских садах, - отметил председатель Липецкого областного Совета Павел Путилин. – Предусмотрены средства на привлечение в регион медиков дефицитных специальностей. В целом в бюджете на ближайшие три года заложено финансирование национальных проектов, которые решают стратегические задачи в сфере демографии, повышения уровня и качества жизни липчан.

Львиная доля расходов областного бюджета, 16,7 млрд. рублей (26% всех расходо бюджета) в будущем году будет направлена на реализацию социальной политики. Запланировано строительство жилья для детей-сирот. На эти цели будет выделено почти 400 млн. рублей. 454,2 млн. рублей предусмотрены в рамках реализации жилищных программ на социальные выплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Также значительная часть средств в сумме 12,4 млрд. рублей (19%) будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика».

На развитие образования в 2020 году предусмотрено 15,3 млрд. рублей (24%). Более 1 млрд. рублей запланировано на строительство новых школ: в микрорайоне «Европейский» г. Липецка, в с.Пятницкое Измалковского района и в Усмани.

Более 400 млн. рублей будет направлено на создание дополнительных мест в яслях для детей до 3 лет. Планируется строительство трех детских садов в Липецке.

На здравоохранение в следующем году будет выделено 6,4 млрд. рублей (10%). Запланированы средства на реконструкцию областного перинатального центра, на продолжение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, строительство хирургического корпуса детской областной больницы, возведение здания для Добровской районной больницы. В 2020 году будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели предусмотрено почти 160,2 млн. рублей.

1,8 млрд. рублей, запланировано в бюджете 2020 года на развитие физкультуры и спорта (3%). Почти 950 млн. рублей выделяется на строительство новых спортивных объектов. Среди них – многофункциональный спорткомплекс, 50-ти метровый бассейн, крытый футбольный манеж, Дворец спорта в Липецке и с.Долгоруково.

Кроме того, в бюджете будущего года 153 млн. рублей будет распределено на завершение строительства трех сельских ДК .

На жилищно-коммунальное хозяйство – 1,7 млрд. рублей. В 2020 году продолжится переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На эти цели муниципалитетам будет предоставлено почти 20 миллионов рублей субсидий. Также ожидается поступление более 370 млн. рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На слушаниях по проекту бюджета выступят руководители управлений образования и науки, экологии и природных ресурсов. Также свою оценку проекту бюджета даст председатель Общественной палаты Липецкой области, финансовые эксперты и представители муниципалитетов.