СКР подозревает воронежского полицейского в получении 3,5 млн рублей от бизнесмена

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о попытке особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) против бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД Александра Пономарева. Полицейскому инкриминируют получение 3,5 млн руб. от директора ООО «Автокомплекс АТП №7» Алексея Попова.

По версии следствия, в марте этого года Александр Пономарев потребовал от предпринимателя «незаконное денежное вознаграждение за уменьшение налоговой выплаты по результатам выездной налоговой проверки». Как уточнили в региональной прокуратуре, оперативник убедил потерпевшего, что имеет «обширные связи» в управлении Федеральной налоговой службы и сможет за счет собственных должностных полномочий снизить налоговую выплату. В действительности такой возможности он не имел.

С мая по июнь Алексей Попов через знакомого передал полицейскому 3 млн руб.. В ноябре при передаче оставшихся 500 тыс. руб. посредник был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ. В ГУ МВД России по Воронежской области “Ъ-Черноземье” пояснили, что по данному факту была проведена служебная проверка, после которой Александр Пономарев был уволен по отрицательным мотивам. «Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— добавили в главке.

Андрей Прах