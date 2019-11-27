24 млрд рублей в экономику региона

Фото: пресс-служба Воронежской облдумы

На недавнем заседании Воронежская областная дума внесла изменения в приложение к закону «О государственной поддержке инвестиционной деятельности… ». Как пояснил спикер парламента Владимир Нетёсов, депутаты «согласовали включение в перечень особо значимых шести инвестпроектов на общую сумму более 14 млрд руб. Это строительство завода по производству упаковки в Новоусманском муниципальном районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского районов».

«Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов, – добавил Владимир Нетёсов. – Также мы скорректировали параметры еще шести проектов с увеличением вложений на 10 млрд руб. Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий. Три проекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации». Председатель отметил, что инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

«На сегодняшний день, с учетом принятых в ходе 49-го заседания парламента изменений, в этом списке значатся 80 проектов на общую сумму 230 млрд руб.», – подсчитал спикер. Владимир Нетёсов также напомнил, что в Воронежской области для оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает три общих закона, восемь основных правовых актов, три областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.

«Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан, – считает председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. – Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев. Это возможность для бюджета вводить новые меры социальной поддержки населения и увеличивать существующие, направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды».