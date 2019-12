Школа на 80 стран Маруся Соколова о Just Dilijan It!

Фото: Just Dilijan It

Пока родители разучивают основной ход сальсы, дети этажом ниже репетируют «Кармен». Декорации, нарисованные утром, сохнут и ждут премьеры. Ребята постарше разбились на команды, чтобы спроектировать и построить сложный летательный аппарат. На футбольном поле гремит Beyonce, все готово к запуску — чья конструкция удержится в воздухе дольше, та команда и победит. Впрочем, под конец победа становится неважна: радостные подростки, танцуя и обнимаясь, восторженными криками провожают в путь дельтапланы из пенопласта.

Примерно так выглядит один вечер в Just Dilijan It! — международном летнем лагере на базе ультрасовременной школы UWC, построенной в заповеднике в горах Армении. Сама UWC — это первая на постсоветском пространстве и 14-я по счету международная школа системы United World Colleges («Колледжи объединенного мира»), в которой занимаются ребята от 16 до 18 лет из 80 стран. Два года подростки живут и учатся бок о бок, а летом, когда в школе каникулы, здесь проходят летние образовательные программы лагеря Just Dilijan It!

Детей в UWC принимают вне зависимости от благосостояния их родителей: 86% студентов учатся на стипендии от меценатов и международных филантропических организаций, а отбор происходит на основе системы национальных комитетов. Все занятия проходят на английском по программе Международного бакалавриата (IB), неотъемлемая часть которой — волонтерство и социальные проекты. Ребята занимаются развитием местных стартапов, помогают окружающей среде и осуществляют разнообразные проекты, направленные на развитие Дилижана: собирают мусор в городе, придумывают, как местным жителям отказаться от пластиковых пакетов, проводят образовательные и культурные мероприятия. Студенты и их истории по-настоящему впечатляют, как впечатляют и учителя: они приехали из 17 стран из других колледжей системы UWC, чтобы привнести свою методику и философию преподавания.

Участники международного лагеря Just Dilijan It! Фото: Just Dilijan It

В октябре школа отметила пятилетие: на праздник собрались более 2 тыс. человек — благотворителей, соратников, выпускников, преподавателей, журналистов и других неравнодушных к образованию и проекту людей. Отметили под стать школе — мультидисциплинарно: конференциями и семинарами со спикерами мирового уровня, такими как правозащитница Ширин Эбади, легендарный врач Том Катена, британский режиссер Гарет Эванс, и торжественным концертом, на котором в одном зале собралось все дилижанско-международное сообщество, а на сцене — ученики, выпускники и учителя школы.

Вернемся, однако, в лагерь. К слову, сооснователи не любят называть JDI! лагерем, делая упор на авторские образовательные программы, построенные на популярном на Западе методе edutainment, когда обучение происходит через игру. За каждую из программ для «старших» — а им здесь от 9 до 16 — отвечает приглашенный эксперт, профессионал в своей области, главная задача которого разглядеть в ребятах таланты и помочь реализовать их. Реализуются таланты по пяти направлениям: театральное искусство, футбол, изобразительное искусство и архитектура, естественные науки, лидерство и социальное предпринимательство.

Участники международного лагеря Just Dilijan It! Фото: Just Dilijan It

«Младшие» — 6–9 лет — приезжают в JDI! с кем-то из родителей или бабушек-дедушек. Двойной страйк для взрослых, которые устали от города, гаджетов и бешеного ритма жизни, «соскучились» по собственным детям и не против найти новых друзей — скажем, на тех же уроках сальсы, выездах на озеро Севан или на играх в «Мафию» после отбоя.

Последнее время основатели UWC Dilijan и Just Dilijan It! социальные инвесторы Рубен Варданян и Вероника Зонабенд много говорят об образовании, навыках и профессиях, которые будут востребованы через 10–20 лет. Так вот пять главных навыков, которые понадобятся в будущем, по их мнению,— это адаптивность, мультикультурность, эрудированность, умение общаться и постоянно учиться.

За две недели летней смены в JDI! этому не научить, но можно показать, как это — жить в мире будущего: многонационального, толерантного и открытого всему новому.

Маруся Соколова