В Иркутске арестовали сторонника ИГ

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение гражданину Таджикистана в совершении нескольких преступлений, в том числе в содействии террористической деятельности. По версии следствия, обвиняемый был активным сторонником «Исламского государства» (организации, чья деятельность на территории РФ запрещена) и длительное время пытался склонить своих знакомых к поездке в Сирию, чтобы там вступить в ее ряды. Также его обвиняют в бандитизме, похищении людей и сбыте оружия. Арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

О том, что в Иркутске арестован 26-летний гражданин республики Таджикистан и его подозревают в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), вчера сообщило СУ СКР по Иркутской области. Задержание иностранца происходило по месту жительства. «По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории города Иркутска, на протяжении длительного времени вел со своими знакомыми переговоры, направленные на вовлечение их в участие на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной организации „Исламское государство“, признанной решением Верховного суда РФ террористической, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Молодой человек склонял и убеждал их вступить в ряды организации и участвовать в боевых действиях на стороне ИГИЛ», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал „Ъ“ источник в силовых структурах, арестованный проживал в Иркутске с семьей — женой и детьми. Он нигде не работал и был активным участником банды, промышляющей вымогательствами, похищениями и торговлей оружием. Обвиняемый размещал в сети «Вконтакте» свои фотографии с оружием, там на него и вышли оперативники.

Также иностранцу предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой). От действий банды, активным участником которой был задержанный, пострадали девять человек. Все ее члены задержаны. Силовики провели обыски и изъяли боеприпасы, четыре автомата и десять пистолетов. В квартире, где проживал задержанный, обнаружено большое количество религиозной литературы.

Екатерина Еременко