На развитие транспорта Нижнего Новгорода планируют направить 479 млрд рублей

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года сегодня приняли в двух чтениях депутаты городской думы. Как говорится в документах, общий объем финансирования составляет 478,76 млрд руб.

Предполагается, что федеральный бюджет предоставит 144,84 млрд руб., областной – 13,9 млрд руб. Средства из внебюджетных источников составят 12,16 млрд руб. Из городского бюджета направят 307,8 млрд руб. Отметим, что бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год составляет 31,6 млн руб. Пока на реализацию мероприятий программы планируется выделить 40 млн руб.

Программа подразумевает, что в Нижнем Новгороде будут отремонтированы и построены новые дороги, станции метро и развязки.

Утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры является обязательным этапом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пояснила и. о. заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам Елена Лекомцева. Программа составлена на основе материалов Комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода до 2030 года.

В пояснительной записке говорится, что решения о реализации мероприятий будут приниматься каждый год в соответствии с выделенными из бюджета средствами.

Депутат Евгений Лазарев предложил изменить сроки строительства метро с 2023-2030 годов, на 2020-2025 и в первую очередь выделить средства на продление сормовской ветки метрополитена. Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал предложение Евгения Лазарева «популизмом в чистом виде», заявив, что оно «некорректное и нечестное по отношению к жителям». По его словам, даже «горизонт 2025 года выглядит крайне сомнительно» (в плане строительства метро), потому что «нет никаких положительных сигналов о том, что будет финансирование» (до 2025 года).

Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман заявил, что «если поговорить, то жизнь удалась, а если за дело, то мы в пролете», и «на сегодняшний день не то, что подхода к этой штанге, но и света в конце тоннеля не видать».

Александра Викулова, Роман Кряжев