Академик вступился за лицеистов

Академик Российской академии образования (РАО) Анатолий Цирульников обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в конфликте, связанном с закрытием школы Щетинина в поселке Текос Краснодарского края. Ранее к Татьяне Москальковой уже обращались по этому же вопросу представители экспериментального общеобразовательного учреждения. Решение о временном закрытии школы 19 июля принял Геленджикский городской суд. Недавно был назначен и. о. директора лицея. 26 ноября истек срок приостановки деятельности образовательного учреждения.



Академик Российской академии образования профессор Анатолий Цирульников направил обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой не допустить «окончательного закрытия школы Щетинина» в поселке Текос. «Школа накопила опыт, который содержит пути и способы решения многих задач, стоящих сегодня перед системой образования,— отмечает ученый.— В опыте школы реальные механизмы и методики реализации программы "Земский учитель". Но дело не только в не имеющих аналогов в мировой практике образовательных технологиях, более значим социальный, воспитательный потенциал этого опыта».

Ранее госпоже Москальковой уже жаловались сами представители экспериментального общеобразовательного учреждения ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» (школа Щетинина). Заявители сообщили, что с начала 2019 года в лицее начались проверки, летом его работа была приостановлена, дети распределены в другие учреждения. «Дети остались не только без лицея с комфортной образовательной средой, где они могли не только получать новые знания, но и без школы с возможностью проживания. Школа была закрыта и опечатана»,— говорится в сообщении.

Академик РАО Михаил Щетинин, педагог-новатор, создатель экспериментальной общеобразовательной школы, скончался 10 ноября 2019 года на 76-м году жизни. В 1999 году школа Щетинина была признана ЮНЕСКО одной из лучших педагогических систем мира. В школу приезжали на стажировку педагоги из стран бывшего СССР, Франции, Германии. Перенимать опыт приезжали делегации из США, Канады, Великобритании, Испании, Японии, Китая и других стран.

Решение о временном закрытии ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» 19 июля принял Геленджикский городской суд после многочисленных проверок краевого минобра и еще нескольких ведомств. Комиссия выявила 39 нарушений, большинство из которых школа устранила в течение недели. На устранение остальных требовалось больше времени. «Главным поводом для приостановки деятельности стало отсутствие у лицея документов о регистрации права собственности на два учебных корпуса и отсутствие заключений Госпожнадзора и санитарно-эпидемиологических заключений на жилые дома частных лиц, которые лицей использовал для своей деятельности»,— пояснил адвокат, представляющий интересы ФГБОУ, Александр Мамжиев.

18 ноября краевой арбитражный суд постановил узаконить строения, расположенные на территории лицея, однако учреждение так и не возобновило свою работу. Сотрудники школы сообщили, что проверки инициированы Министерством просвещения РФ. По их данным, сегодня образовательным ведомством назначен и. о. директора лицея Ян Селезнев. На условиях анонимности мама одного из учеников лицея рассказала “Ъ-Кубань”, что именно господин Селезнев добивался закрытия школы: «Вероятно, его поставили руководить, чтобы развалить лицей изнутри, раз не получилось обычными методами». В открытых источниках информации о Яне Селезневе нет.

По мнению учащихся школы и их родителей, попыткам закрыть школу может быть два объяснения: недовольство учреждением, которое известно новаторским подходом к обучению, и виды на земли лицея. «5 га в двухстах метрах от моря — это лакомый кусок. Там сейчас происходят какие-то махинации, кадастровая стоимость земли меняется. Мы думаем, что эту землю просто хотят отнять. Есть еще одно объяснение: наша школа — как бельмо на глазу для чиновников. Им не нравится сам факт, что где-то детей учат по-другому, может быть, видят угрозу системе, не понимают эти методы образования и боятся их»,— рассказали родители учащихся.

В Министерстве просвещения не смогли предоставить “Ъ-Кубань” оперативный комментарий о ситуации со школой.

По словам господина Мамжиева, 26 ноября истек срок приостановки деятельности лицея. «Краевой минобр должен провести проверку и выдать либо разрешение на возобновление функционирования лицея, либо предписание об устранении очередных нарушений»,— сказал адвокат.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о намерениях учредителя в лице Министерства просвещения закрыть школу «Горки». Подмосковное учебное заведение — одно из трех в России, которые подчинены напрямую министерству. Школу в 1921 году открыл Владимир Ленин, а последующие десять лет учредителем числилась Надежда Крупская. Родители считают, что здание планируют снести, а территорию площадью 16 га на границе музея-заповедника «Горки Ленинские» застроить. В Министерстве просвещения с обвинениями не согласны: министр просвещения Ольга Васильева заявила, что школа будет отреставрирована к 2021 году.

В рамках нацпроекта «Образование» в каждом субъекте РФ к 2024 году будут созданы центры выявления и поддержки талантов.

Елена Рыжкова