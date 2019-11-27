27 ноября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Нижний Новгород занял 28 место в рейтинге качества жизни в российских городах

За год он поднялся с 56 строчки.

от

Нижний Новгород в общем рейтинге качества жизни занял 28 строчку списка.


В прошлом году в этом же рейтинге город был лишь на 56 месте.

На этот раз город столица Приволжья оказалась на 55 позиции по качеству дорог и общественного транспорта, заняла 41 место по развитию культуры и образования, 64-е по качеству жилого фонда и благоустройству, показала 59 результат по оценке работы местных властей, зато поднялась на высокое 7 место по уровню оценки медицины. По общей оценке положения дел в городе Нижний Новгород расположился на 11 строчке.

Заведующий кафедрой философии и политологии НИУ РАНХиГС, профессор Андрей Дахин сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что, по его мнению, данный рейтинг достаточно адекватно отражает реальную ситуацию. Он полагает, что повышение рейтинга Нижнего Новгорода связано с тем, как реализуется в городе и области программа «Комфортная городская среда». Он отметил, что фактор участия жителей в этой программе, во-первых, удается, и во-вторых, позволяет создавать ситуацию, когда жители удовлетворены положением дел. Профессор Дахин считает, что во всей этой программе самое сложное и самое важное – синхронизировать федеральные цели и ожидания конкретных групп горожан в каждом конкретном городе. Собеседник «ЪFM НН» полагает, что в Нижнем Новгороде эта синхронизация постепенно улучшается.

Лидером рейтинга стала Казань, на втором месте Грозный, далее по порядку Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

290 автомобилей приходится на тысячу жителей Нижнего Новгорода Эксперты считают, что это та черта, за которой транспортные проблемы могут стать социальными.
В Нижний Новгород пришел грипп Показатели заболеваемости пока ниже расчетных эпидемиологических порогов.
Лишение Олега Дерипаски кипрского гражданства не отразится на «Группе ГАЗ» Бизнесмен на раз доказывал, что отдает приоритет интересам предприятия.
Утвержден список территорий, которые будут благоустроены в Нижнем Новгороде в 2020 году Эти объекты были выбраны по итогам голосования более 200 тысяч нижегородцев.
На Канавинский мост могут вернуться трамваи Выделенные трамвайные пути появятся на проспекте Гагарина, на улицах Бекетова и Сусловой.
Председатель гордумы настаивает на праве депутатов летать бизнес-классом за счет бюджета Общественное мнение по-прежнему не одобряет подобного стремления.
Профиль пользователя