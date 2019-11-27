Нижний Новгород занял 28 место в рейтинге качества жизни в российских городах За год он поднялся с 56 строчки.

Нижний Новгород в общем рейтинге качества жизни занял 28 строчку списка.

В прошлом году в этом же рейтинге город был лишь на 56 месте.

На этот раз город столица Приволжья оказалась на 55 позиции по качеству дорог и общественного транспорта, заняла 41 место по развитию культуры и образования, 64-е по качеству жилого фонда и благоустройству, показала 59 результат по оценке работы местных властей, зато поднялась на высокое 7 место по уровню оценки медицины. По общей оценке положения дел в городе Нижний Новгород расположился на 11 строчке.

Заведующий кафедрой философии и политологии НИУ РАНХиГС, профессор Андрей Дахин сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что, по его мнению, данный рейтинг достаточно адекватно отражает реальную ситуацию. Он полагает, что повышение рейтинга Нижнего Новгорода связано с тем, как реализуется в городе и области программа «Комфортная городская среда». Он отметил, что фактор участия жителей в этой программе, во-первых, удается, и во-вторых, позволяет создавать ситуацию, когда жители удовлетворены положением дел. Профессор Дахин считает, что во всей этой программе самое сложное и самое важное – синхронизировать федеральные цели и ожидания конкретных групп горожан в каждом конкретном городе. Собеседник «ЪFM НН» полагает, что в Нижнем Новгороде эта синхронизация постепенно улучшается.

Лидером рейтинга стала Казань, на втором месте Грозный, далее по порядку Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.