Резидент ТОСЭР «Мценск» планирует производить алюминиевый порошок за 16 млн рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соглашение с гендиректором ООО «Производственная компания "Сириус"» Иваном Суровым о реализации проекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Компания намерено вложить 15,8 млн руб. в производство алюминиевых порошков и гранул мощностью 5 тыс. т в год. Согласно планам, предприятие должно заработать в конце этого либо начале следующего года, а выйти на проектную мощность в январе 2023-го.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ПК "Сириус"» зарегистрировано в Мценске Орловской области в июле 2019 года. Основным видом деятельности является производство алюминия. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор и владелец 50% — Иван Суров, еще 50% принадлежит Евгению Журавлеву. Господин Сурин также является единственным учредителем московского ООО «Сириус», которое занимается оптовой торговлей оборудованием, а господин Журавлев владеет торговцем непродовольственными товарами ООО «Полар».

Александр Прытков