На СКЖД с начала года поступило 16 новых локомотивов

В январе-октябре 2019 года на Северо-Кавказскую железную дорогу поступило 16 новых локомотивов, сообщает пресс-служба магистрали. В их числе 11 пассажирских тепловозов серии ТЭП70БС и 5 маневровых тепловозов серии ТЭМ-14. Новые локомотивы используют в Ростовском и Краснодарском регионах дороги.

«Маневровые тепловозы закреплены для работы на станциях Лихая, Новомихайловская, Божковская. Пассажирские тепловозы эксплуатируются на участке Разъезд 9 км – Анапа»,— говорится в сообщении.

Покупка новых локомотивов позволяет компании постепенно выводить из эксплуатации устаревшие поезда.

Дарья Голякова